Napoli-Hellas Verona: 2 giocatori avversari saltano il Napoli.

Napoli-Hellas Verona sarà la prima partita del 2025 al Maradona, si prevede un tutto esaurito per il match valevole per la 20° giornata di Serie A EniLive.

Il Napoli capolista in solitaria (momentaneamente, in attesa dei recuperi di Atalanta e Inter) attende il Verona al Maradona per inaugurare il nuovo anno anche nel proprio stadio, dopo la vittoria esterna roboante per 0-3 al Franchi contro la Fiorentina nella prima partita dei partenopei in questo 2025.

In casa Verona però, l’allenatore Zanetti dovrà fare a meno di due potenziali titolari contro i partenopei, visto la squalifica di Jackson Tchatchoua (per soma di ammonizioni/già diffidato all’inizio della partita) e Suat Serdar (per esplusione) rimediata nel match di ieri con l’Udinese , terminato 0-0.

Chi vincerà?