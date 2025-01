Il Napoli non ha mai subito così pochi goal in Serie A: ecco il dato

Il Napoli grazie alla vittoria contro la Fiorentina per 0-3 (ultima gara del girone d’andata), ha effettuato l’ennesima prestazione solida a livello difensivo. La squadra di Conte infatti, ha la miglior difesa della Serie A e una delle migliori d’Europa.

Il club azzurro con i suoi 12 goal subiti in 19 gare di campionato, ha stabilito un nuovo record dal ritorno nel massimo campionato. Il Napoli nel girone d’andata non aveva mai subito così pochi goal. Un record eguagliato proprio dagli azzurri, erano stati i 13 goal subiti nella stagione 2017/18 con Maurizio Sarri allora in panchina.