5 giorni di grande calcio italiano – Ecco i match che vale la pena aver visto o vedere questa settimana

Il mondo del calcio ci ha regalato 5 partite in 5 giorni diversi che ci hanno tenuto e ci terranno attaccati allo schermo per molto tempo.

Partiamo dalla prima semifinale di Supercoppa Italiana giocata giovedì 2 gennaio in Arabia Saudita a Riad, allo stadio Al -Awwal Park, che ha visto scontrarsi le due squadre Inter e Atalanta, con il biscione che ha prevalso sulla Dea per 2-0 conquistando il primo posto per la finale in attesa del match del giorno dopo fra Juventus e Milan.

La sera dopo, 3 gennaio 2025, sempre in Arabia Saudita a Riad nello stesso stadio del giorno prima, si sono affrontate nell’altra semifinale di Supercoppa Italiana, Juventus e Milan. Dopo un primo vantaggio della Juventus con Yildiz, il Milan l’ha ribaltata vincendo per 1-2, con le reti decisive di Pulisic su rigore e l’autogol di Gatti che ha aperto ai rossoneri le porte della finale, che si giocherà sempre in questo stadio il 6 gennaio 2025 e che vedrà in scena il derby della madonnina, però in terra araba.

Ieri pomeriggio invece, nel match delle 18.00, il Napoli ha vinto contro la Fiorentina con un rotondo e netto 0-3. I partenopei hanno sfruttato al meglio le disattenzioni viola, che comunque sono rimasti in partita fino alla fine del match. Partita che ha visto molto protagonista l’intervento della sala VAR in supporto dell’arbitro riguardo diverse decisioni (1 gol annullato al Napoli per fuorigioco sia di Lukaku che di Olivera, un gol annullato alla Fiorentina per tocco di mano di Kean, rigore assegnato al Napoli per fallo di Dodò su Anguissa, segnato poi da Lukaku.)

Oggi invece è il derby day, per le strade di Roma si respira tensione. Sarà il derby dei 15 punti in più che distanziano i biancocelesti dai giallorossi in piena rincorsa per migliorare la loro stagione fino ad ora pessima e che ha visto cambiare 3 allenatori in una sola stagione. Si sa però che al derby non conta lo stato di forma, ma conta chi è più guerriero e chi anche con un pò di fortuna riuscirà a spuntarla e a portarselo a casa e a prendersi il dominio di un intera città.

Chi avrà la meglio stasera fra la Roma di Claudio Ranieri e la lanciatissima Lazio di Marco Baroni?

Infine si conclude la nostra 5 di giorni di calcio spettacolo con la finale di Supercoppa Italiana che vedrà darsi battaglia nel derby della madonnina le 2 squadre di Milano. Il 6 gennaio alle 20.00 si giocherà la finale Inter-Milan in terra Araba a Riad, allo stadio Al -Awwal Park.

Chi vincerà la Supercoppa Italiana e il derby della madonnina?