Stellini a Dazn: “Vittoria? Un segno importante, non ci aspettavamo di fare questi punti. Un pensiero a Daniele e ai bambini che soffrono”

Cristian Stellini, allenatore in seconda del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l’esito dell’incontro disputato dai partenopei contro la Fiorentina. Di seguito, le sue parole.

“Questa vittoria è un segno importante, che dimostra come i nostri ragazzi stiano lavorando bene. Siamo estremamente orgogliosi e contenti di cosa stanno facendo, non ci aspettavamo di fare 44 punti in 19 gare. Dobbiamo fare i complimenti ai nostri ragazzi per il lavoro che stanno svolgendo. Dobbiamo continuare così”.

“Perché non c’è Conte? Siamo felici della vittoria, ma abbiamo ricevuto una brutta notizia: abbiamo perso una persona molto cara. Daniele, un piccolo bambino, ci ha lasciato questo pomeriggio, era malato e ci ha lasciato tanta forza ed energia. Il mister non se l’è sentita di venire in un momento così difficile, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia, oltre che a tutti i bambini che soffrono per queste terribili malattie”.