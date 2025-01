Spinazzola a Dazn: “Mi ha cercato la Fiorentina, ma finché sarò qui mi allenerò per il Napoli. Vittoria? Volevamo mandare un messaggio”

Leonardo Spinazzola, calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni Dazn per commentare i fatti della partita Fiorentina-Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Non è semplice per noi festeggiare questa sera. Mandiamo un abbraccio a nome della squadra alla famiglia di Daniele, da oggi ci seguirà dall’alto e ci mancherà da morire”.

“Prestazione? Credo di star bene fisicamente, poi è normale che se giochi poco fai fatica ad entrare nei meccanismi, ti servono le certezze e il ritmo partita. Oggi mi sono trovato a mio agio e abbiamo trovato questi tre punti”.

“Mercato? C’è stato un interessamento della Fiorentina, per comprendere quale fosse la mia situazione. Io però mi alleno per il Napoli, finché starò qui darò tutto per questa maglia”.

“Cosa regala questa vittoria? Volevamo mandare un forte messaggio. Sapevamo già di averne, vincere questa gara è stato molto importante per trasmettere questo messaggio”.