Politano e Kvara out con la Fiorentina, ecco la data del ritorno

A seguito di due infortuni rimediati negli scorsi giorni, Politano e Kvaratskhelia saranno costretti a saltare il match di quest’oggi contro la Fiorentina. Il numero 21 si è fermato a causa di un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra, il georgiano per via di un affaticamento muscolare. Mister Conte quest’oggi sarà costretto ad adattarsi, cercando una soluzione utile a trovare i 3 punti nella prima sfida del nuovo anno.

Ad aggiornare le condizioni dei due esterni è stato il Corriere del Mezzogiorno, facendo il punto sulla situazione. Secondo il quotidiano, i due potrebbero rientrare a disposizione del mister a partire dalla prossima sfida casalinga contro il Verona, in programma il 12 gennaio. La situazione è però delicata, poiché il Napoli successivamente dovrà scontrarsi in poco con Atalanta, Juventus e Roma. Lo staff di Conte dovrà quindi adottare le giuste precauzioni per non rischiare una ricaduta dei due calciatori, fondamentali per i meccanismi della squadra.

Intanto Conte per la sfida di quest’oggi dovrà affidarsi nuovamente e David Neres, affiancandolo a Lukaku e modificando probabilmente il modulo di gioco per schierare anche Spinazzola.