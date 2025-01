Palladino si esprime così ai microfoni di Dazn nel post partita col Napoli

Raffaele Palladino, si è espresso così ai microfoni di Dazn dopo Fiorentina 0-3 Napoli.

Palladino: “Non voglio parlare degli arbitri, non ho visto bene gli episodi non posso commentarli”

“Abbiamo fatto un ottima gara contro una grande squadra, siamo partiti bene ma abbiamo fatto errori superficiali che ci hanno tagliato le gambe. Sono partite che ci fanno crescere e bisogna analizzare gli errori commessi per non ripeterli”

“Gli errori fanno crescere. Da quest’ultimi si impara molto per non ricometterli, avevamo studiato bene il Napoli, abbiamo sbagliato sulla riconquista palla l’abbiamo concessa troppe volte a loro sbagliando. Bisogna lavorare molto su questo. Il Napoli sapevamo fosse una squadra forte e ha approfittato dei nostri errori”

“La difesa a 3 era studiata in vista della partita col Napoli, Nel primo tempo come nel secondo siamo partiti bene poi ci siamo persi, dobbiamo lavorare sui dettagli, stasera vista la prestazione, è difficile accettare questo risultato pesante (0-3), i ragazzi sono delusi ma bisogna lavorare come ho detto su questo, oggi meritavamo almeno 1 gol”