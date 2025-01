Intervista post partita: Le parole di Stellini (vice Conte) ai microfoni di Dazn

Si presenta Stellini (vice di Conte) al posto di Antonio in conferenza stampa a causa di una grave perdita di un bambino per colpa di una malattia grave.

Stellini: ” Il mister dopo questa perdita di un bambino piccolo molto caro a noi, a causa di una malattia grave, non se le sentita di venire in conferenza e ha mandato me. Un grande abbraccio alla famiglia del bambino e sentite condoglianze da tutta la società Napoli“

Sulla partita: “abbiamo fatto una grande prestazione a conferma del nostro percorso di crescita. Dobbiamo continuare così”