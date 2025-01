L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano pur considerando la concorrenza dell’Inter per Lorenzo Pellegrini, infatti i nerazzurri potrebbero scambiarlo con Frattesi, ci sarebbe l’intesa tra l’agente del calciatore e De Laurentiis. Per Pellegrini è pronto un contratto triennale con opzione per la stagione successiva. In questo modo verrebbe spalmato l’oneroso ingaggio del capitano della Roma. Ora bisogna trovare l’accordo tra le due società. L’ostacolo maggiore era l’ingaggio che il capitano giallorosso percepisce nella Capitale. Tra parte fissa e bonus, Lorenzo Pellegrini guadagna ben 6 milioni netti a stagione.