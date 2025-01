Corbo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole sulle ultime vicende in casa Napoli: “Il Napoli non ha il dovere di vincere lo scudetto, ma ha l’obbligo di lottare fino all’ultima giornata. Su undici giocatori, otto sono quelli dello scudetto e se si manda il Ds Manna a completare il mercato estivo, non ci si può nascondere più”.