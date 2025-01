L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di David Neres. Secondo il quotidiano Neres oggi giocherà da titolare per la quarta volta consecutiva dopo Udinese, Genoa e Venezia. Ha scalato le gerarchie dopo l’infortunio di Kvaratskhelia e con merito ha conquistato consensi e ha rafforzato la fiducia del suo allenatore. Conte non rinuncia più all’ex Benfica che rende, brilla e incide sia a destra che a sinistra con la velocità, con il dribbling e la capacità costante di ingannare l’uomo creando superiorità numerica. Dopo aver procurato l’autogol di Giannetti a Udine e dopo l’assist per Anguissa a Marassi, contro il Venezia, ha acceso la partita con il cross che Raspadori ha convertito in gol. C’è grande attesa anche per la sfida di oggi. Neres è in forma e vuole continuare a sfruttare il campo in discesa quando parte palla al piede. E vorrebbe sbloccarsi, in quanto non segna da 92 giorni