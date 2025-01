L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante Leonardo Spinazzola. Secondo il quotidiano oggi Spinazzola si appresta a partire titolare nella gara di campionato contro la Fiorentina. Spinazzola, senza palla, può anche agire da quinto a tutta fascia come ha fatto Politano a destra, aiutando Olivera. Un 4-3-3 che può diventare facilmente 5-4-1 in fase difensiva. Ma oggi la storia sarà diversa: Conte l’ha provato ieri e anche due giorni fa in quella posizione, lasciando intuire che con Politano non al meglio e Neres difficilmente sostituibile in questa fase, sarebbe toccato a Kvaratskhelia partire in panchina. Poi, a sciogliere il dubbio ci ha pensato il destino ieri sottoforma di noia muscolare.