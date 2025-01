The Sun- Scambio Rashford- Osimhen. Lo United vuole il nigeriano, ma senza pagare la clausola. Attenzione allo stipendio di Rashford.

Rashford, Man.United

Come riportato da The Sun, Il Manchester United starebbe pensando ad uno scambio col Napoli per arrivare ad Osimhen.

Lo United vuole il bomber nigeriano, ma non ha intenzione di pagare la clausola di 75 milioni imposta dal Napoli per gennaio.

Prende piede dunque l’ipotesi dello scambio Rashford-Osimhen, con il Napoli che però dovrebbe ricoprire la maggior parte dello stipendio di Rashford e un indennizzo per il prestito.

Inoltre Antonio Conte gradirebbe il trasferimento del giocatore inglese che potrebbe quindi vestire la maglia azzurra.