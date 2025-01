Sky – Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli, Conte ha un dubbio su come sostituire Kvara e Politano

Il Napoli domani sera affronta al Franchi la Fiorentina di Raffaele Palladino, che nelle ultime settimane ha perso terreno rispetto alle prime in classifica. Gli azzurri avranno due importanti defezioni visto l’assenza di Politano e Kvaratskhelia come annunciato in conferenza stampa da mister Conte. In attacco oltre a Lukaku ci sarà Neres, e dall’altra parte per sostituire Kvaratskhelia potrebbe esserci Spinazzola ad agire da esterno alto. Dall’altra parte il tecnico ex Monza si affida a Kean in attacco, supportato da Gudmundsson, Colpani e Sottil. Queste le probabili formazioni di Sky Sport:

Fiorentina – De Gea; Dodò; Comuzzo; Ranieri; Gosens; Adli; Cataldi; Colpani; Gudmundsson; Sottil; Kean

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; Lobotka; Anguissa; McTominay; Spinazzola; Lukaku; Neres