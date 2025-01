L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Gianluca Petrachi. A lui un ringraziamento per il lavoro svolto. Nato a Lecce il 14 gennaio 1969, ha iniziato la sua carriera calcistica come giocatore, militando in squadre come il Lecce, la Cremonese e il Torino.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, è ha intrapreso la carriera dirigenziale. Dopo il decennio, fra il 2009 e il 2019 al Torino, è approdato alla Roma dove, però, è rimasto per una sola stagione. Tornato in corsa lo scorso luglio proprio alla Salernitana, si chiude oggi la sua esperienza al club granata.