Napoli-Hellas Verona: Divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi veronesi.

Napoli – Hellas Verona, match valevole per la 20° giornata di Serie A Eni Live che si disputerà il 12 gennaio 2025, vedrà non protagonisti sugli spalti i tifosi veronesi, che non potranno accedere allo stadio Maradona.

Difatti il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, su parere concordante della Questura di Napoli, a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che lo scorso 30 dicembre ha evidenziato un pericolo per il mantenimento dell’ ordine e la sicurezza pubblica, ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi veronesi.

Sarà dunque vietato (ancora una volta) l’acquisto dei tagliandi per tutti i residenti nella provincia di Verona.