Moretto: “Non c’è ancora accordo per Fazzini alla Lazio, l’Empoli è in contatto costante con il Napoli”

Il Napoli è alla ricerca sul mercato dei rinforzi che possano migliorare la qualità della rosa nelle mani di mister Antonio Conte. Per questo motivo gli azzurri stanno pensando a Jacopo Fazzini dell’Empoli, con la società toscana che è già in trattativa con la Lazio per un prestito biennale. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, tra le due società l’accordo non è ancora stato trovato e per questo motivo si è inserito il Napoli, che è in trattativa serrata con l’Empoli per il suo acquisto. Da capire se la società di Aurelio De Laurentiis riuscirà ad anticipare la Lazio e soprattutto le modalità di acquisto del giovane trequartista.