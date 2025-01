Mancini: “Napoli a gennaio? Vi dico la verità”

Il calciatore della Roma Gianluca Mancini ha commentato le voci che lo accosterebbero al Napoli. Ne ha parlato in un’intervista a Il Tempo.

Ecco le sue parole: “Al futuro non ci penso. Mi vivo il percorso che ho fatto da quando sono arrivato, sono grato ai tifosi che mi sostengono, vedo che mi vogliono bene. Il mio modo di fare è genuino sia in campo che fuori, cerco sempre di dare il massimo per questa maglia e per questa gente. Mi danno sempre qualcosa in più per fare bene. Io e la mia famiglia amiamo questa città e sono felice qui. Ho altri due anni di contratto e voglio godermi ogni momento, sperando che le cose possano migliorare. Napoli a gennaio? L’ho letto ma non c’è nulla di vero. Il mio procuratore non mi ha mai detto nulla e sa quello che penso. Zero mercato, non ci penso proprio”.