Floro Flores: “Natan? Vi svelo il perché della sua cessione”

Dalla sua cessione al Betis, Natan Souza sta stupendo tutti in Spagna. Il suo ottimo rendimento sta facendo stropicciare gli occhi ai tifosi che non hanno creduto in lui. Della cessione del brasiliano, ha voluto parlare Antonio Floro Flores a OttoChannel.

Di seguito le sue parole: “Natan? Io so che è stato dato via solo per incassare, cosa che non avresti potuto fare cedendo Juan Jesus. E’ un peccato: l’ho visto giocare in Spagna e devo ammettere che non mi è dispiaciuto. Rafa Marin già bocciato? Ma come fanno a buttare 12 milioni così?! Quando compro un giocatore, vuol dire che l’ho seguito”