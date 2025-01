Danilo – Napoli, sarà matrimonio. Da stabilire il quando. Le ultime

Come scrive anche il Corriere dello Sport, il rapporto tra Danilo e la Juventus è ormai agli sgoccioli, dopo la non convocazione del brasiliano da parte di Thiago Motta per la Supercoppa di Riyad.

Tuttavia, il Napoli non ha intenzione di versare fondi nelle casse bianconere, con Manna che al momento attende l’arrivo del suo agente italiano De Vecchi, di rientro dall’Arabia per provare a trovare insieme a Giuntoli una soluzione che possa andare bene per tutti.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Danilo potrebbe vestire la maglia azzurra già a breve, altrimenti sarebbe del Napoli a parametro zero a Giugno, a partire dalla prossima stagione.