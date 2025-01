Conte: “Quando una squadra è in costruzione bisogna darle del tempo, dopo 6 mesi ho valutazioni più chiare”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per anticipare la sfida di domani sera delle 18 al Franchi contro la Fiorentina. Tra le domande fatte al tecnico azzurro anche una riguardo la possibile mancanza all’interno della rosa di un calciatore che possa tirare da fuori. Questa la sua risposta: “Al Napoli manca un tiratore da fuori? Quando parlo di percorso è un po’ racchiuso tutto questo discorso, dopo 6 mesi ho delle valutazioni molto più certe. Quando si è in costruzione dovete dare del tempo, ci vuole pazienza. Vi trovo molto impazienti. Poi a parte tutto per i nuovi arrivi dovete parlare con il presidente. Ci vuole tempo e pazienza, parlate sempre di vincere e di scudetto”.