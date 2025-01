Calciomercato Napoli: Rinnovo Meret e scambio Caprile-Scuffet, si attende la fumata bianca nelle prossime ore. Le modalità dello scambio i dettagli:

L’estremo difensore del Napoli, Alex Meret ha ufficialmente rinnovato col club partenopeo fino al 2026 con opzione di prolungamento fino al 2027.

Il Napoli però si muove anche in cerca del suo vice. Elia Caprile scalpita in cerca di più spazio. Il portiere e il suo agente cercano una nuova sistemazione per gennaio che garantirebbe a Caprile maggiore spazio e un posto da titolare.

Diventa un ipotesi concreta dunque lo scambio Caprile – Scuffet che vede coinvolte le due società: Cagliari e Napoli. L’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo e si attende solamente nelle prossime ore la fumata bianca.

Si tratterebbe di uno scambio di prestiti tra i 2 portieri con Scuffet che si unirebbe alla società partenopea e Caprile che in cerca di più spazio raggiungerebbe il Cagliari.

Come valutate questa operazione? Quale club ci guadagnerebbe di più?