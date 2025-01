Tuttosport – Non solo Danilo, Conte vuole anche Chiesa. Sarà testa a testa con l’Atalanta

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito di alcune delle richieste di mercato di Antonio Conte per il Napoli. Il tecnico, infatti, non vorrebbe solo Danilo per rinforzare nell’immediato la squadra. Una delle idee di gennaio riguarda Federico Chiesa, che non sta trovando spazio al Liverpool. Secondo quanto riportato, il Ds Giovanni Manna è al lavoro perché oltre a chiudere l’arrivo del brasiliano, possa concretizzarsi anche quello dell’ex Juventus, vista la particolare situazione che è venuta a crearsi. Ci sarà però da battere la concorrenza dell’Atalanta.