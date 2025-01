TMW – Folorunsho ad un passo dall’addio, la Fiorentina sempre più vicina al centrocampista italiano

La Fiorentina molto attiva sul mercato di riparazione sin dall’inizio, e come riportato da Tuttomercatoweb è ad un passo l’arrivo in Toscana di Folorunsho dal Napoli. Il centrocampista italiano era stato molto vicino all’addio già in estate, quando l’Atalanta lo aveva praticamente in pugno, ma su di lui sin da luglio c’era la forte attenzione del club gigliato. Tra i due club l’intesa è ormai ad un passo, con la decisione di un prestito fino a giugno ed un riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro che sarà obbligatorio. Per l’ex Verona è pronto un contratto di 4 anni e mezzo fino al 2029.