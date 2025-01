Svelato l’orario della conferenza stampa di Antonio Conte pre Fiorentina-Napoli

Antonio Conte, allenatore del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di campionato che si giocherà contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, in programma per il giorno sabato 4 gennaio alle ore 18:00. L’appuntamento, sarà il primo del 2025 e servirà a fare il punto della situazione sugli azzurri, reduci da una rocambolesca vittoria contro il Venezia, ad una sola partita dal termine del girone di andata. Questa, si terrà alle ore 14:15 dello stesso giorno dalla sala stampa di Castel Volturno.