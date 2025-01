Sky – Spunta un’altra squadra interessata a Rafa Marin: il punto

Secondo quanto riporta Sky Sport, Rafa Marin, difensore del Napoli, piacerebbe oltre al Como di Cesc Fabregas anche al Villareal. Lo spagnolo ha raccolto meno del previsto in questi 6 mesi in azzurro in termini di minutaggio. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, aveva fatto molto bene la scorsa stagione in prestito all’Alaves. Col Napoli, Rafa Marin non è ancora riuscito a esordire in Serie A, contando solo due presenze in Coppa Italia. Il mercato di gennaio potrebbe essere decisivo per lui.