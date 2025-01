Sky – Il Bologna sta per cedere Lykogiannis, il tecnico felsineo Italiano ha chiesto di acquistare Biraghi

Il calciomercato invernale è appena iniziato e le varie squadre italiane si sono messe sul mercato alla ricerca di occasioni importanti. Obiettivo di varie squadre italiane è Cristiano Biraghi, che non è più nei piani della Fiorentina e di Raffaele Palladino, e per questo su di lui ci sono Napoli e Bologna. Proprio la squadra emiliana, come riportato da Sky Sport è alla ricerca di un terzino sinistro che possa sostituire il partente Lykogiannis. Il tecnico Vincenzo Italiano ha già lavorato a Firenze con l’ex capitano viola, e per questo potrebbe soffiarlo al club di Antonio Conte.