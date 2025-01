Serie A, gli arbitri della diciannovesima giornata. Derby di Roma affidato a Guida

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali della diciannovesima giornata di Serie A. Non giocheranno in questo turno Inter, Milan, Atalanta e Juventus (queste ultime due avrebbero anche dovuto affrontarsi), impegnate in Supercoppa Italiana. Le loro sfide, verranno successivamente recuperate. Tra i vari match, però, spicca il derby di Roma, che è stato affidato a Marco Guida, con Mazzoleni al Var. Di seguito, l’elenco delle designazioni.

VENEZIA – EMPOLI Sabato 04/01 h.15.00

SACCHI

ROSSI L. – RICCI

IV: PERENZONI

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

H. VERONA – UDINESE Sabato 04/01 h.20.45

DIONISI

IMPERIALE – CIPRESSA

IV: TREMOLADA

VAR: MASSA

AVAR: CAMPLONE

MONZA – CAGLIARI h.12.30

DI BELLO

PRETI – MOKHTAR

IV: PICCININI

VAR: GHERSINI

AVAR: MASSA

LECCE – GENOA h.15.00

MARINELLI

BERTI – FONTEMURATO

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: DI VUOLO

TORINO – PARMA h.18.00

FELICIANI

SCATRAGLI – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI PAOLO

ROMA – LAZIO h. 20.45

GUIDA (foto)

ALASSIO – ROSSI C.

IV: PAIRETTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO