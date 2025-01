Pellegrini al Napoli? Parla Ranieri: “La questione che mi sta più a cuore, spero si riprenda”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Tra gli argomenti, il tecnico ha parlato anche della situazione riguardante Lorenzo Pellegrini. Il calciatore, accostato al Napoli, sta vivendo una stagione molto difficile, motivo per cui potrebbe lasciare i giallorossi. Una delle possibili destinazioni potrebbe essere, stando ad alcune voci, proprio quella partenopea. Alla domanda riguardante la situazione del calciatore questa la risposta di Ranieri.

“È la questione che mi sta più a cuore. Lorenzo è un ragazzo meraviglioso e un professionista esemplare. Ma è un romano atipico, non esterna le emozioni, in questo siamo simili. Resta però uno dei migliori centrocampisti italiani, lui e Lampard mi hanno segnato tanti gol. Ora deve rimettere il sorriso, ma serve anche l’aiuto dei tifosi. Invece sembra che oramai sia stato condannato, che il pollice per lui sia verso. Se si riprenderà? Non lo so, lo spero..”.