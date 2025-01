Nico Schira – Il Cagliari vuole includere un opzione di acquisto per Caprile intorno ai 7/8 milioni

Il Napoli e il Cagliari sono in trattativa per uno scambio di prestiti tra portieri, con i rossoblu che vogliono Caprile, mentre gli azzurri in cambio potrebbero ricevere Scuffet. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, i sardi vogliono inserire all’interno dell’accordo per lo scambio anche un opzione di acquisto per l’ex Empoli e Bari tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Le due squadre si sentiranno nuovamente per mettere a punto i dettagli e capire la fattibilità della doppia operazione.