Napoli da record: è la miglior difesa dei top 5 campionati europei

I 48 goal subiti nella passata stagione sono ormai un lontano ricordo per il Napoli, che quest anno vanta soli 12 goal subiti in 18 partite. Conte lo aveva detto ad inizio stagione, bisognava migliorare la fase difensiva perchè è così che si vincono le partite e i campionati. Detto fatto, a metà stagione gli azzurri sono la miglior difesa dei top 5 campionati europei e guardano la classifica di Serie A dall’alto verso il basso insieme all’Atalanta. Conte si augura di mantenere questo score anche senza l’infortunato Buongiorno, ma con un Juan Jesus apparso in buona forma nelle due partite in cui è stato chiamato in causa. Adesso bisogna solo migliorare la fase offensiva e sarà vita dura per tutti, l’Inter e l’Atalanta sono avvisate.