Morte Agroppi, la Figc dispone un minuto di silenzio per la prossima giornata di Serie A e in Supercoppa

La Figc, con un comunicato ufficiale diffuso attraverso il proprio sito, ha pubblicato un messaggio di cordoglio per la figura di Aldo Agroppi, ex calciatore, allenatore e opinionista, scomparso oggi all’età di 80 anni. Si è poi reso noto che, in occasione del prossimo turno di campionato e della Supercoppa Italiana, verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Di seguito, la nota.

“La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Aldo Agroppi, all’età di 80 anni. Agroppi ha legato la sua carriera da calciatore al Torino, indossando la maglia granata dal 1967 al 1975, prima di chiuderla con quella del Perugia. Ha inoltre collezionato cinque partite con la maglia della Nazionale tra il 1972 e il 1973. Da allenatore, Agroppi ha guidato Pescara, Pisa, Perugia, Padova, Fiorentina, Como e Ascoli, prima di lavorare anche come opinionista televisivo e radiofonico. <<La scomparsa di Aldo Agroppi rappresenta un grave perdita per il calcio italiano – le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina -. Da calciatore prima e da allenatore poi ha attraversato decenni da protagonista mostrando ottime qualità tecniche e grande personalità. Caratteristiche che lo hanno reso protagonista anche nel suo ruolo di commentatore, sempre vero e mai banale>>. Per commemorare Agroppi, a partire dalle semifinali di Supercoppa italiana e per tutte le partite del weekend (compresi anticipi e posticipi) verrà osservato un minuto di silenzio”.