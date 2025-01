Mercato Napoli: De Maggio svela possibili arrivi e partenze

Nel corso dell’intervista a Radio Goal di Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha parlato delle possibili operazioni di mercato per il Napoli. De Maggio ha rivelato di aver intercettato il procuratore di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, che ha minimizzato le voci su un suo trasferimento al Napoli. Tuttavia, il procuratore ha lasciato intendere che stava dirigendosi verso Trigoria, suscitando ulteriori speculazioni. De Maggio ha sottolineato come l’arrivo di Pellegrini al Napoli rappresenterebbe un’operazione molto gradita da Antonio Conte, che sarebbe entusiasta di poter lavorare con lui.

Il direttore ha poi parlato di un possibile rinnovamento della rosa in inverno. Se dovessero partire Spinazzola, il Napoli potrebbe puntare su Biraghi come sostituto. Inoltre, se Folorunsho dovesse fare le valigie, Pellegrini potrebbe arrivare a rinforzare il centrocampo. De Maggio ha anche ipotizzato che se Ngonge dovesse partire, il Napoli potrebbe fare un grosso colpo con Chiesa e Danilo. Un mercato invernale del genere, secondo De Maggio, potrebbe essere estremamente vantaggioso per il club partenopeo.

Un altro tema trattato è stato l’impatto di Victor Osimhen sul mercato del Napoli. De Maggio ha spiegato come l’attaccante nigeriano abbia, di fatto, bloccato alcune trattative in entrata e in uscita. Molti affari sono stati rallentati a causa dell’incertezza legata al futuro di Osimhen. La sua situazione, quindi, ha influenzato le tempistiche e le scelte del mercato azzurro, causando un ritardo nell’arrivo di giocatori come Gilmour, Neres, Lukaku e McTominay .



Infine, De Maggio ha parlato anche di Fazzini, trequartista dell’Empoli, che potrebbe essere un obiettivo di mercato per il Napoli. Tuttavia, la concorrenza non manca, con la Lazio che sembra aver messo nel mirino lo stesso giocatore. Il Napoli, quindi, potrebbe trovarsi in un vero e proprio duello con i biancocelesti per assicurarsi il talento dell’Empoli.