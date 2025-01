Il Mattino – Napoli, tre giocatori verso la firma per il rinnovo: ecco chi sono

Secondo Il Mattino, il Napoli sarebbe vicino a finalizzare le trattative per ben tre rinnovi di contratto, ovvero quelli di Alex Meret, Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia: “E siamo al capitolo rinnovi che suonano come rinforzi fatti in casa. De Laurentiis e Manna sono pronti a calare un tris sul tavolo azzurro. Meret, Olivera e Kvaratskhelia infatti dovrebbero rimanere ancora a lungo nelle fila del Napoli. Meret ed Olivera sono ad un passo dalla firma dopo avere raggiunto l’intesa con DeLa. Il portiere, che ha il contratto a scadenza a giugno, è pronto a siglare un nuovo accordo per altri due anni con il Napoli (una sorta di uno più uno con opzione da parte del club per l’anno successivo) a cifre vicine a quelle percepite quest’anno. Per Olivera invece, che ha un accordo fino al 2027, c’è l’intesa di andare avanti insieme fino al 2030. Capitolo Kvaratskhelia. Il Napoli attende soltanto che il management del georgiano accetti o meno l’offerta del club di prolungamento fino al 2029 con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio (attualmente di poco superiore al milione e mezzo di euro fino al 2027) a scalare che arriverebbe a toccare i sei milioni a stagione. Il contratto è pronto da tempo, non resta che mettere le firme“.