Fiorentina-Napoli sarà arbitrata da Manganiello di Pinerolo. Di Paolo al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata. Per l’occasione, il Napoli giocherà in trasferta a Firenze, contro l’ottima Fiorentina di Raffaele Palladino, il giorno sabato 4 gennaio alle ore 18:00. La partita, sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Verrà assistito dai guardalinee Giallatini e Colarossi, mentre il quarto uomo sarà Rapuano. Il Var sarà presieduto da Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, e ad assisterlo ci sarà Maggioni.

FIORENTINA – NAPOLI Sabato 04/01 h.18.00

MANGANIELLO

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI