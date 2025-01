Danilo Pronto a Lasciare la Juventus: Napoli e Marsiglia in Pole

Secondo quanto riportato da tutto mercato sono ore di attesa per Danilo, il difensore brasiliano della Juventus, che non è stato convocato per la Supercoppa Italiana e che, nelle prossime settimane, dovrebbe lasciare il club bianconero. Il giocatore non rientra più nei piani della Vecchia Signora e, avendo già ammortizzato il suo valore a bilancio, potrebbe essere ceduto a costo zero.

Danilo non ha chiesto di essere ceduto, ma ha preso atto della volontà della Juventus di concludere il suo ciclo al club. Ora, il brasiliano si sta preparando ad essere liberato senza forzare la mano. Le offerte finora arrivate per lui sono quelle del Napoli e dell’Olympique Marsiglia, entrambe a titolo gratuito, con il Napoli in pole per assicurarsi il suo trasferimento.