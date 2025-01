Cds – Napoli, torna di moda Gabri Veiga; lo spagnolo è un obiettivo per l’estate

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe interessato a Gabri Veiga seguito a lungo anche nell’estate del 2023: “In vista della prossima stagione è tornato d’attualità il nome di Gabri Veiga, 22 anni, spagnolo che nell’estate 2023 rifiutò il trasferimento al Napoli optando per la Saudi League, ingolosito dalla ricchissima offerta dell’Al-Ahli. Per la verità Manna ha testato anche le possibilità di prenderlo subito, considerando che il giocatore qualche settimana fa pareva convinto di lasciare l’Arabia, ma per il momento sembra più accreditata la pista del futuro. La certezza è che Gabri Veiga ha ricevuto un altro tipo di sì, nel corso delle feste natalizie: ha chiesto la mano alla sua storica fidanzata Carla, inginocchiandosi sul prato del Balaidos, il suo vecchio stadio con il Celta, e lei ha accettato. Assist e gol: complimenti“.