Cds – Napoli, Neres certo del posto; sull’altra fascia scatta il ballottaggio

Secondo Il Corriere dello Sport, David Neres, si è conquistato un posto da titolare, mentre la fascia destra sarà oggetto di ballottaggio tra Politano e Kvaratskhelia: “L’impatto di David Neres, tornato titolare in campionato contro l’Udinese dopo l’infortunio al ginocchio destro rimediato da Kvaratskhelia contro la Lazio, è stato devastante. Un assist a Marassi e altre due giocate decisive che in Friuli hanno originato l’autogol di Lautaro Giannetti e al Maradona con il Venezia il gol di Raspadori: in questo momento è davvero difficile immaginare di escluderlo; a onor del vero non esiste un solo motivo plausibile. E così, beh, l’idea è che a contendersi l’altro posto saranno Kvara e Politano. Domenica è andato in scena un inedito assoluto: Neres a destra e Khvicha a sinistra. Ma ora è tutto in ballo“.