Cds – Napoli, gli azzurri si inseriscono per Fazzini: Manna ci vuole provare

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli si sarebbe inserito nell’affare tra l’Empoli e la Lazio per Jacopo Fazzini: “Il ds Manna ha cominciato a muoversi per il centrocampista dell’Empoli , già oggetto di una trattativa piuttosto avanzata tra Corsi e Lotito nell’ultimo periodo, firmando un sondaggio orientato anche dalle difficoltà che la Lazio sta incontrando nella chiusura di un’operazione condizionata dai limiti imposti dall’indice di liquidità. Il club di De Laurentiis non ha di questi problemi e tra l’altro i ventun’anni di Fazzini permetterebbero anche di superare l’ostacolo di scavare un posto nella lista. Quello sì, vincolante anche per gli azzurri. Il presdente, dicevamo, racconta dell’inserimento su Fazzini. La Lazio è in pressing sull’Empoli, prova ad abbassare la richiesta di partenza di 14-15 milioni e di strappare un prestito biennale con obbligo di riscatto a 10-11. Meglio se gratuito, dicevamo, per superare i vincoli dell’indice di liquidità. Il Napoli aspetta, lavora sotto traccia, e nel frattempo valuta soluzioni utili soprattutto per sbloccare l’uscita di Folorunsho, ormai promesso sposo della Fiorentina, in virtù della richiesta di Conte di continuare ad avere una rosa numericamente identica“.