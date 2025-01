Secondo Il Corriere dello Sport, Michael Folorunsho potrebbe non essere convocato per la partita contro la Fiorentina, proprio la sua possibile nuova squadra: “Da valutare anche la convocazione di Folorunsho per la partita contro quella che ormai è destinata a diventare la sua nuova squadra: Folo è molto vicino alla Fiorentina, la trattativa dovrebbe chiudersi proprio dopo l’incrocio di sabato, e già contro il Venezia non è stato inserito in lista da Conte“.