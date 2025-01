Cds – Juve, Danilo fuori rosa: il Napoli non intende pagare un indennizzo

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul possibile futuro di Danilo ormai fuori dal progetto della Juve e che al Napoli piace molto: “Ore decisive per il futuro di Danilo, primo obiettivo del Napoli per la difesa. Il capitano della Juventus non è stato convocato da Motta per la Supercoppa a Riyad ed è finito fuori rosa. Ieri il dt Giuntoli ha confermato dall’Arabia il suo status di cedibile, specificando che stanno studiando per trovare una soluzione che vada bene sia al club sia al giocatore, e il Napoli è in attesa: è forte della voglia del difensore di trasferirsi da Conte ma non vuole corrispondere un indennizzo alla Juve per un calciatore di 33 anni in scadenza a giugno e dunque già ora acquisibile a parametro zero. Danilo vorrebbe liberarsi e insieme con i suoi agenti sta cercando la quadra. Tutte le parti in causa sono al lavoro“.