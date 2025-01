Cassano sicuro: “Il vero problema dell’attacco del Napoli è Lukaku”

Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni del programma Viva El Futbol per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il vero grande problema è Lukaku, io sono convinto che Conte non pensasse che fosse questo. Il punto non sono i gol, probabilmente 15 o 16 ne farà, ma nel suo apporto al gioco. Lo vedo pesante, in affanno. All’Inter distruggeva i difensori avversari…sono passati appena quattro anni, mi aspettavo un Lukaku diverso e penso anche Conte. Se Lukaku e Kvara sono in grande difficoltà, è dura stare attaccati all’Inter”.