Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al primo posto Joshua Zirkzee

Dopo una stagione da grande protagonista in Serie A, sono tempi duri per Joshua Zirkzee al Manchester United. Mai stato al centro del progetto tecnico da inizio stagione, anche con l’arrivo di Amorim la situazione non sembra cambiata. Nell’ultimo match dello United è stato sostituito al 33′ per scelta tecnica ed è uscito tra i fischi dei suoi tifosi. In Italia però negli occhi della gente ci sono ancora le giocate dell’olandese della scorsa stagione, quando ha contribuito in maniera decisiva all’ approdo in Champions del suo Bologna. Il Napoli lo ha corteggiato in passato, ma convinto dal suo tecnico Conte ha deciso di puntare su Romelu Lukaku. Il belga ha deluso fino a questo momento ed ecco che si ritorna a parlare di un nuovo attaccante e di Zirkzee. Giocatore dotato di grande tecnica, capace di dialogare con la squadra e mandare i compagni in rete con estrema facilità. Sarebbe il calciatore perfetto per il Napoli per favorire i due esterni e gli inserimenti a fari spenti di McTominay. Ad oggi rappresenta un sogno ma chi sa che il presidente De Laurentiis non decida di regalare al popolo azzurro un nuovo attaccante, magari con l’aiuto di Osimhen cercato a piu riprese dagli inglese.