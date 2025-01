Rivelazione 2024, al primo posto

Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo una stagione di grande sviluppo, e tra i giocatori che stanno emergendo sotto la guida del tecnico pugliese c’è Mathias Olivera. Arrivato nel 2022, l’esterno uruguaiano ha avuto un impatto positivo fin dal suo arrivo, ma è sotto la gestione di Conte che ha mostrato una crescita significativa, consolidandosi come uno degli elementi chiave della squadra.

La stagione di Mathias Olivera al Napoli con Antonio Conte è stata una vera e propria affermazione. Da un giocatore che aveva bisogno di adattarsi, è diventato un elemento imprescindibile per il Napoli di Conte. Con la sua capacità di coprire la fascia sinistra, sia in fase difensiva che offensiva, Olivera è pronto a continuare a crescere e a contribuire al successo della squadra. Se manterrà questo livello di prestazioni, potrebbe diventare uno dei migliori terzini della Serie A e uno dei punti di forza del Napoli per le stagioni future.