Fantacalcio – Serie A, la Top 11 alla sosta – Attaccanti

Siamo giunti al termine di questa top 11 di Serie A in ottica Fantacalcio, non resta che analizzare il reparto offensivo. Ricordiamo che dobbiamo scegliere solamente 3 top di questo reparto, in quanto il modulo utilizzato è il 3-4-3. Vediamo chi sono i migliori 3 attaccanti per rendimento, dove troviamo qualche nota davvero positiva:

RETEGUI: chi l’avrebbe mai pensato che a inizio stagione avrebbe fatto il super titolare e rigorista nell’Atalanta di Gasperini? Nessuno, nemmeno lui stesso forse pensava di fare così bene sin da subito a Bergamo. Record battuto in Serie A: 12 gol nelle prime 13 partite di campionato e momentaneamente capocannoniere del campionato, più 2 assist per i suoi nuovi compagni. Nelle ultime partite il suo rendimento è calato e purtroppo ha subito un infortunio muscolare nell’ultimo match prima di Natale, chissà se riuscirà a recuperare per il match di Supercoppa contro l’Inter.

THURAM: Lautaro non segna? Ci pensa lui a gonfiare la rete per i nerazzurri. Bottino davvero niente male con 11 gol e 3 assist per lui: ha tanta fame di gol, come ha dichiarato il suo compagno di reparto e statene certi, che continuerà a fare il suo lavoro. Marcus è il primo inseguitore di Retegui nella classifica cannonieri di Serie A, chissà se riuscirà a superarlo, visto l’infortunio dell’attaccante bergamasco.

LOOKMAN: siamo sicuri che davvero voleva lasciare in estate Bergamo per Parigi? Chissà se davvero aveva voglia di aria parigina, ma ha preso la scelta migliore, sia per la sua carriera (almeno fino a oggi) che per i fantallenatori che l’hanno preso. Per lui ben 9 gol e 3 assist, sempre più perno fisso dell’attacco di Gasperini sia in campionato che in Champions. Che questo sarà l’anno della sua consacrazione definitiva e chissà, è davvero pronto a vincere un qualcosa di grande con la sua Atalanta dopo il trionfo in Europa League della scorsa stagione?