Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al secondo posto Ange-Yoan Bonny

Romelu Lukaku non sta rendendo come avrebbe voluto Conte e il Napoli ha bisogno di un nuovo attaccante, magari giovane, su cui costruire un nuovo progetto. Ange-Yoan Bonny del Parma potrebbe essere il nome giusto per gli azzurri. Il francese ha un fisico importante, è veloce ed è molto bravo spalle alla porta. Sa dialogare con i compagni, grazie ad una discreta tecnica e ha senso del goal e, cosa molto importante, è un classe 2003. Nel complesso ricorda molto Lukaku e a Conte piacerebbe molto avere un calciatore con le caratteristiche del belga ma più giovane e con ampi margini di miglioramento. Il Parma difficilmente lo lascerà partire a gennaio ma sarebbe già importante provare ad opzionarlo per giugno, acquistandolo e lasciandolo in prestito ai gialloblu.