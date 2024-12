Sky – Napoli, sondaggio per Fazzini dell’Empoli. Sarà battaglia con la Lazio, la situazione

Il Napoli ha effettuato un sondaggio per Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli classe 2003. Lo scrive il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto riportato, l’idea dei partenopei è di integrare il calciatore empolese in sostituzione del partente Michael Folorunsho, che sembra essere vicino alla Fiorentina. Tuttavia, la Lazio risulta essere ancora in vantaggio nella corsa al calciatore. I biancocelesti, infatti, stanno già trattando per il giovane centrocampista, ma stanno ancora discutendo la formula del trasferimento con i toscani.