Rivelazione 2024, al secondo posto

Alex Meret, dopo una stagione altalenante e alcune critiche ricevute in passato, sembra aver trovato la giusta continuità e fiducia in questo nuovo progetto con Antonio Conte. Il portiere, arrivato a Napoli nel 2018, ha sempre avuto enormi potenzialità, ma ha dovuto affrontare sfide legate alla concorrenza interna e alle pressioni derivanti dal ruolo di numero uno in una squadra di alto livello. Con l’arrivo di Conte, però, Meret ha avuto l’opportunità di esprimere al meglio le sue qualità, consolidando il suo posto tra i pali.

Meret ha anche migliorato la sua distribuzione del pallone, un aspetto fondamentale nel gioco di Conte, che richiede ai suoi portieri di essere coinvolti nella costruzione dell’azione dal basso. L’italiano ha acquisito maggiore precisione nei lanci lunghi e nella gestione del possesso, risultando spesso un elemento aggiuntivo nel gioco di squadra, capace di avviare le azioni offensive. Ed è stato decisivo con grandi parate che hanno permesso al Napoli di portare a casa i tre punti.