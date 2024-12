Fantacalcio – Serie A, la Top 11 alla sosta – Centrocampisti

Siamo arrivati alla top 11 del Fantacalcio, Serie A, del reparto del centrocampo, la zona di campo più nevralgica e importante del gioco. Qui, ci sono state alcune piacevoli conferme e qualche sorpresa davvero interessante per i Fantallenatori. Scopriamo chi sono i nostri top 4 centrocampisti:

PULISIC: finalmente qualcuno direbbe. Il trequartista americano è una delle poche, se non l’unica nota positiva di questo Milan targato Fonseca (chissà se ancora per molto). Ha confezionato tutti i suoi bonus per ben 7 giornate di fila (5 gol e 3 assist), salvo poi calare per infortunio, prima per problema intestinale e poi uno stiramento all’adduttore che l’ha messo ko in questa parte finale di campionato. Siamo sicuri che quando ritornerà, lo farà in grande stile, proprio come nei film americani.

ZACCAGNI: l’ala sinistra della Lazio resta sempre una garanzia per i fantallenatori, portando gli stessi bonus di Pulisic, 5 gol e 3 assist e rigorista così come l’americano. Passano gli allenatori e rimane un punto fisso dell’attacco laziale, dai suoi piedi arrivano tutte le potenziali occasioni da gol per i biancocelesti.

ORSOLINI: o meglio dire “Orsonaldo” per i fantallenatori. Nonostante le ripetute rotazioni di Italiano, Riccardo è il top scorer della sua squadra: parte titolare? Segna. Entra a gara in corso? Segna comunque. Per lui 6 gol e 1 assist in questa Serie A e chissà se il suo trend inizierà a salire ancor di più dopo la sosta.

MAN: il fantasista rumeno del Parma è una vera e propria rivelazione per la Serie A. Titolare inamovibile dell’attacco di Pecchia, ha segnato ben 4 gol e servito 3 assist ai suoi compagni. Il dato curioso è che ha segnato solo in casa, Dennis, tutti noi aspettiamo il tuo +3 in una bella trasferta del tuo Parma.