Corsa scudetto: i punti di forza di Napoli, Inter e Atalanta; al secondo posto…

Il Napoli di Antonio Conte, grazie ad un ottimo avvio di stagione, è in piena lotta scudetto. Insieme agli azzurri, competono la strabiliante Atalanta di Gian Piero Gasperini e i campioni in carica dell’Inter. In questa mini rubrica, cercheremo di esplorare queste tre formazioni, studiando i loro pregi e difetti, così da comprendere come potrà svilupparsi questa bagarre nei prossimi incontri. Ovviamente, va sottolineato che queste riflessioni possono variare nel tempo. Tutto può cambiare nel giro di pochissimo, specie in quello che potrebbe rivelarsi un campionato vinto di pochi punti. Vista la grande partenza di queste tre squadre, però, non bisogna escludere nulla.

Napoli – Fase difensiva

La miglior qualità mostrata dai partenopei nel corso di questa stagione è un’eccelsa fase difensiva. Antonio Conte, partendo da una base disastrata, ha compiuto un lavoro incredibile. Oggi, il reparto arretrato degli azzurri è un vero e proprio punto di forza. Non è solo l’inserimento di Alessandro Buongiorno ad aver inciso, ma il lavoro del tecnico nel recuperare i vari elementi. Come ad esempio Giovanni Di Lorenzo, in estate vicinissimo ad andar via. Oltre i due citati, stanno performando alla grandissima il portiere Alex Meret, Amir Rrahmani e Mathias Olivera, la più limpida sorpresa della gestione contiana.

A questo lavoro, contribuisce anche il resto della squadra, che è molto abile nell’unirsi in blocco. Su tutti, risalta e rende bene l’idea Matteo Politano. L’ex Sassuolo è noto per aiutare spesso i compagni durante le partite più complicate in fase difensiva. Al momento, la difesa napoletana è la meno battuta della Serie A, ed ha dimostrato di saper reggere anche a incontri molto duri. E se è vero che è la difesa a farti vincere i campionati, questo non può che essere un punto su cui partire per realizzare i propri successi. Non era così scontato visti i risultati della scorsa stagione, dove proprio in fase difensiva i partenopei risultavano assai fragili.

Certo, i problemi in attacco sono ben noti e non vanno per nulla sottovalutati. Ma, finché il Napoli avrà modo di disporre di una difesa così ben organizzata, avrà modo di lottare per lo scudetto. Perché le partite si vincono sia segnando un gol in più che subendone uno in meno. Per quanto riguarda gli aspetti d’attacco c’è da compiere del lavoro. Per altri come questa difesa non ci sono dubbi: è da scudetto. Non ne vogliano i più scaramantici o pignoli.

Inter – Rosa ampia

Tra le squadre in lotta per lo scudetto e non solo, l’Inter è quella con a disposizione la rosa più ampia e completa. Non serve nemmeno dire come questo possa essere un vantaggio per lo scudetto, specie quando devi affrontare più di una competizione. Simone Inzaghi, può permettersi di lasciare in panchina giocatori del calibro di Davide Frattesi, l’ex Piotr Zielinski, Carlos Auguso e Benjamin Pavard. Una roba degna solamente di una squadra di altissimo livello. Specie se si pensa che quel Zielinski, pur non essendo quello dei migliori giorni partenopei, è pur sempre un calciatore in grado di determinare se ben gestito.

Avere elementi di questo livello come alternative fa sì che la caratura dell’11 titolare sia sempre molto importante. Questo, anche quando c’è bisogno di cambiare un gran numero di giocatori. Anche l’Atalanta ha una grande rosa e tanti calciatori da alternare. Questi però, non reggono il paragone con quelli a disposizione di Inzaghi, che appaiono non solo di maggior livello, ma anche più maturi e consapevoli del proprio spazio a disposizione. Per fare un esempio, calciatori come Carlos Augusto e Frattesi giocherebbero quasi ovunque da titolari in Serie A.

Inoltre, come punto aggiuntivo, permette di non soffrire troppo eventuali infortuni. Certo, alcune assenze potrebbero avere un maggior peso specifico rispetto ad altre. Il livello di base dei nerazzurri, però, finisce con l’essere sempre alto, soprattutto quando si tratta di giocare in Serie A. Quest’aspetto, a lungo andare, porterà inevitabilmente dei punti aggiuntivi. Forse decisivi ai fini della lotta scudetto.

Atalanta – Gioco e gruppo ben rodato

Gian Piero Gasperini dispone non solo di un’ottima rosa costruita sul suo pensiero e le sue esigenze. La formazione bergamasca è in grado di sviluppare un gioco di alto livello oltre ad essere rodata come nessun’altra in questo campionato. Nel corso degli anni, il tecnico piemontese ha maturato idee sempre più brillanti in quanto a gioco e gestione del gruppo, risultando di volta in volta sempre più efficace. Il risultato di quest’annata è strabiliante: i nerazzurri non solo giocano bene, ma dimostrano di essere un gruppo molto ben affiatato e che sa che per raggiungere i migliori traguardi bisogna aiutarsi l’un l’altro.

L’aver sviluppato un gran gioco, ha permesso negli anni alla Dea di colmare le differenze con gli avversari. Il lavoro di Gasperini nel migliorare i giocatori, creare per loro un ambiente sereno e quello conseguente della società di scegliere gli elementi migliori per crescere, ha fatto tutto il resto. Oggi, questo non è solo un modo per arrivare ad ottenere più di quanto si possa immaginare, ma un vero e proprio punto di forza, tanto da aver influenzato tutto il calcio italiano. Non a caso, le idee del Gasp (su tutte la sua difesa a 3) vengono riprese in più occasioni da più allenatori.

Anche questo, a lungo andare, può essere un aspetto decisivo in una lotta scudetto. Nel calcio di oggi, disporre di un buon gioco e di un gruppo unito è fondamentale, altrimenti non potranno mai nascere dei successi. Da questo punto di vista, l’Atalanta appare come un grande esempio non solo per l’Italia, ma anche per l’Europa, dove si sta facendo notare sempre di più. Non è un caso che siano stati proprio loro a riportare nel Bel Paese l’Europa League, trofeo che mancava ad una squadra di Serie A dal 1999, quando ancora si chiamava Coppa Uefa. Se a questi aspetti viene aggiunta una maturità superiore, lo scudetto non appare solo come un miraggio, ma come il completamento di un cammino straordinario.